Biden wil klimaatcrisis aanpakken met presidentiële bevoegdheden: "kost miljarden en is existentiële dreiging"

President Biden gaat extra maatregelen nemen om Amerikanen beter te beschermen tegen de klimaatverandering. Dat kondigde hij aan in een speech in Somerset, in de staat Massachusetts, bij een bezoek aan een voormalige kolencentrale, die in de toekomst stroom zal verwerken afkomstig van windmolenparken op zee. "Wetenschappers hebben het over code rood, klimaatverandering kost ons miljarden en is een existentiële dreiging voor ons land en voor de hele wereld."