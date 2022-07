Bierbeek vraagt gouverneur om te bemiddelen met Leuven over mobiliteitsplan Kessel-Lo

Eerder plannen van Bierbeek zelf om met ANPR-camera's te werken met enkel toegang voor bewoners en mensen die effectief ter plaatse moeten zijn, is de door de Vlaamse overheid afgekeurd. Dat gebeurde na protest van Leuven en Lubbeek. Ondertussen waren er een paar infovergaderingen en was er overleg maar dat verloopt erg stroef zegt schepen van mobiliteit Cil Cuypers (Vooruit): "Het sluipverkeer zal toenemen, we hebben geen akkoord met Leuven en ook niet met Lubbeek. Daarom hebben we een brief gestuurd naar de gouverneur om ons alle drie aan tafel te brengen om tot een gezamenlijke aanpak te komen."