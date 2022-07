Blauwalgen op het Schulens Meer in Lummen: surfen verboden, zeilen kan alleen voor iedereen ouder dan 12

De blauwalgenlaag op het Schulens Meer is gisteravond vastgesteld, en daarom is de gele vlag er gehesen. Dat bekent een algemeen verbod voor strand-en waterrecreatie voor wie jonger is dan 12. Wie ouder is dan 12 mag ook niet surfen, maar andere waterrecreatie is voor hen wel toegelaten, zegt waarnemend burgemeester Heidi Lamotte: "Voor iedereen ouder dan 12 is het wel toegelaten te zeilen, te kajakken en te roeien, maar er moeten wel strikte hygiënische maatregelen worden genomen als ze in contact zijn gekomen met het water."

Ook vi ssen aan de oever mag voor wie ouder is dan 12. Maar ook daar geldt dat je naderhand goed je handen moet wassen. En de gevangen vis mag niet opgegeten of meegenomen worden.

Ook vorige zomer, in augustus, zijn er blauwalgen vastgesteld op het Schulens Meer.