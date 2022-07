Unieke, gele ladderwagen van brandweer Brecht op defilé in Brussel: “Trots dat België hem te zien krijgt”

Een Belgische primeur op het defilé in Brussel: de unieke ladderwagen van brandweerpost Brecht, die deeluitmaakt van Brandweerzone Rand. Hun ladder heeft als enige in het land een andere kleur dan grijs. “Toen we onze nieuwe brandweerwagen bestelden, zagen we dat de collega’s in Londen voor een opvallende kleur hadden gekozen”, zegt Koen Vanderzwalm, directeur logistiek van Brandweerzone Rand. “Het is dus een idee van hen.”