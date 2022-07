Brusselse 80-plussers uitgenodigd voor tweede boosterdosis

De afgelopen weken kende het Brussels Gewest, net als de rest van het land, een stijging van het aantal Covid-19-besmettingen. De incidentie (of het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) bedraagt 916. De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle uitgevoerde testen) bedroeg op diezelfde datum 26,2%, tegenover 23,7% de week voordien. In de Brusselse ziekenhuizen bedraagt het aantal ziekenhuisopnames 328 en liggen er 14 personen op de afdeling intensieve zorgen (tegenover respectievelijk 286 en 5 verleden week). In de eerste helft van juli zijn in het Brussels Gewest 15 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

De GGC zal ook in de herfst boosterdoses tegen Covid-19 aanbieden. In eerste instantie zullen risicogroepen (65-plussers en personen met een verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en personen tussen 50 en 64 jaar oud.