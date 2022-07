Japanse burgemeester uit Leuven wil radicale verandering: "Politiek wordt gedomineerd door oude mannen"  

In haar eigen district wordt geen enkel groot departement geleid door een vrouw. "En zo lijkt Suginami eigenlijk op een typische Japanse organisatie", aldus Kishimoto. "Het eerste wat ik moet doen is de werkomgeving comfortabeler maken voor vrouwen. De realiteit is dat dat tijd zal kosten, want er is hier een strikte hiërarchie", zei Kishimoto in een van haar eerste publieke verschijningen sinds ze werd verkozen tot burgemeester.