Carnavalisten uit Strépy bezoeken de Gentse Feesten en krijgen minuut stilte

Op het Gentse Sint-Baafsplein is vanmiddag voor het eerst tijdens de Gentse Feesten een carnavalsgroep langsgekomen. Die eer was niet toevallig weggelegd voor "Les Gilles" uit Strépy, bij La Louvrière. Een auto reed er begin dit jaar in op een groep carnavalisten. Daarbij vielen 6 doden en 10 zwaargewonden. Door de carnavalsgroep uit te nodigen, wilde de pleinorganisator de "Gilles" een hart onder de riem steken.

"Nadat het drama was gebeurd, hebben we geen moment getwijfeld om hen uit te nodigen", zegt Katleen Haentjens van Onder de Draak. Ze kregen op het Sint-Baafsplein ook een minuut stilte. "Dat werd voor het laatst gedaan tijdens de eerste editie na het overlijden van Luc De Vos. Maar ook na wat er in Strépy gebeurd is, vonden we het gepast om dit te doen."