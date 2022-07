Cavalerie neemt dan toch deel aan nationaal defilé in Brussel: "Uit respect voor koning Filip"

"We hebben de toestemming gekregen om de koning een brief te overhandigen nadat we hem hebben begeleid naar de tribune voor het nationaal defilé," zegt Frédéric Fortunato van NSPV nog. "Het is een manier om de crisis te ontmijnen en de nationale feestdag niet te verstoren. We hopen dat het geen manoeuvre wordt om het probleem niet aan te pakken. We zijn van oordeel dat de koning en de nationale feestdag gerespecteerd moeten worden maar we volharden in onze eisen. Als er geen oplossing komt, zal er actie gevoerd worden bij de ordediensten bij de volgende feestelijkheden."