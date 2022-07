Dit jaar al meer oppervlakte door bosbranden verwoest in de EU dan tijdens heel 2021

Als de cijfers van dit jaar zich op dezelfde manier doorzetten, dan zou het cijfer van het zwarte jaar 2017 kunnen worden geëvenaard of verbroken. Toen verwoestten bosbranden 9,880 vierkante kilometer in Europa. Ter vergelijking: dat is ongeveer een derde van België.

"De situatie is slechter dan we voorzien hadden, zelfs al hadden we ons aan temperatuursprongen verwacht door de langetermijnvoorspellingen", zegt Jesus San Miguel van de EFFIS. "De hittegolf speelt natuurlijk een bepalende rol in de huidige branden, en die is dan weer gelinkt aan de klimaatopwarming." Hij wjst erop dat het seizoen van bosbranden almaar vroeger begint en langer duurt: "Vroeger liep het van juli tot september, maar nu is het uitgebreid en zijn de branden ook heel intens."