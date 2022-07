Premier Draghi neemt wellicht ontslag, Italië stevent af op vervroegde verkiezingen

"In het licht van de stemming in de Senaat gisteravond, ben ik op weg naar de president van de republiek om hem van mijn intenties op de hoogte te brengen", zei Draghi letterlijk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij een langdurig applaus kreeg. Kort daarna werd hij gespot terwijl hij het presidentieel paleis binnenging. Naar alle waarschijnlijkheid is het ontslag van premier Mario Draghi hiermee een feit.