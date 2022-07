Drie bruggen over Brusselse ring krijgen nieuwe leuningen: hinder blijft beperkt

De brug van de Kattebroekstraat en die van de Alfons Gossetlaan worden later dit najaar aangepakt. Omdat het hier gaat om onderbruggen - waarbij een weg onder de snelweg loopt in plaats van een brug over de snelweg - zal er gedurende enkele nachten beperkte hinder zijn op de ring. Op de Kattebroekstraat en de Alfons Gossetlaan zelf is er geen hinder. Een concrete timing voor deze werken is er momenteel nog niet.