Elektrische deelsteps verdwijnen na half jaar al uit Maldegem: "Ze werden amper gebruikt"

Het aanbod van de deelsteps van Bird bleek te groot voor een relatief kleine gemeente als Maldegem. "Ze werden gewoon te weinig gebruikt", geeft Vannevel toe. "Al is het vooraf sowieso moeilijk om in te schatten hoe frequent onze inwoners gebruik zouden maken van de deelsteps."

Het gemeentebestuur houdt nu een evaluatie om te zien of deelsteps op termijn kunnen terugkomen naar Maldegem. "We zullen onder meer kijken waar de deelsteps het vaakst gebruikt worden", gaat schepen Vannevel verder. "Dan zullen we zien of we ze al dan niet vaker moeten inzetten in Maldegem zelf, of toch eerder in de deelgemeenten."