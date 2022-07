Zeldzaam beeld van de voltallige familie Trump tijdens begrafenis van Ivana Trump

Ivana leidde een van Trumps casino's en ontwierp ook interieurs, maar ze had ook haar eigen carrière als auteur en ontwerper van kleding, juwelen en schoonheidsproducten. Met haar platinablonde haar en glamoureuze look was ze erg herkenbaar.

Ivana en Donald Trump scheidden in 1992, nadat bekendgeraakt was dat Donald een affaire had met actrice Marla Maples, met wie hij later trouwde. De echtscheiding verliep bijzonder bitter en werd openlijk uitgevochten. De laatste jaren verliep het contact minzaam. Ivana steunde bijvoorbeeld Donald Trumps campagne voor het presidentschap in 2016 en ze spraken elkaar op regelmatige basis.