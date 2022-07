Felle brand vernielt appartement in Schaarbeek

De brandweer slaagde erin het vuur te blussen, maar de schade in het appartement is aanzienlijk. "Enkel de slaapkamers zijn gespaard gebleven, omdat de deuren van die kamers gesloten waren", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Dat toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om binnendeuren te sluiten bij een brand, als je dat kan doen zonder jezelf in gevaar te brengen. Dat zorgt ervoor dat de brand vertraagd wordt en dat de rook zich niet kan verspreiden. Het dichthouden van deuren zorgt er zelfs bij niet-brandwerende binnendeuren voor dat de rook van een brand tot 20 minuten wordt tegengehouden. Als deze bewoner bijvoorbeeld de deur van zijn keuken had kunnen sluiten, zou de schade waarschijnlijk tot dat deel van de flat beperkt gebleven zijn."

De oorzaak van de brand was accidenteel en lag vermoedelijk bij een kortsluiting, aldus nog de brandweer. De nutsvoorzieningen naar de getroffen flat zijn afgesloten. In de andere flats van het gebouw is geen schade, en de bewoners van die appartementen zijn naar hun woningen kunnen terugkeren.