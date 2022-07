Gebouwen van Sport Vlaanderen in Hofstade worden beter geïsoleerd

Heel concreet zullen met het geld de gevels en daken van verschillende gebouwen in Hofstade geïsoleerd worden, en er komen ook groendaken. Het gaat ondermeer om het strandgebouw, het boothuis en het sportverblijf. In totaal wordt ruim 10.000 m² dakisolatie en bijna 4.000 m² gevelisolatie geplaatst. De werken maken deel uit van een ruimer project waarbij de Vlaams overheid in totaal jaarlijks zo'n 32.000 ton CO² bespaart.



“Onze gebouwen zijn niet alleen een inspirerend voorbeeld op vlak van sportinfrastructuur en innovatie, maar we bouwen onze centra ook op vlak van duurzaamheid uit tot ware excellentiecentra”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.