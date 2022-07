Voor het eerst vrouw uit inheemse stam verkozen tot president van India

Droupadi Murmu werd geboren in een familie die behoort tot de Santhal-stam. Ze startte haar loopbaan in het onderwijs en was actief in de plaatselijke gemeenschap. Later stapte ze in de politiek en werd onder meer gouverneur van de Indiase deelstaat Jharkhand.

Nu is ze dus door de verschillende parlementen van India verkozen tot president. Haar overwinning was verzekerd dankzij de steun van de partij van eerste minister Narendra Modi, die zowel het federale als deelstatelijke politieke landschap domineert in India. "Een dochter van India, afkomstig uit een stamgemeenschap, geboren in een afgelegen deel van Oost-India, is tot onze president gekozen", plaatste premier Modi op Twitter.

Modi hoopt op meer stemmen bij de inheemse volkeren voor de volgende parlementsverkiezingen in 2024. In India zijn er ruim 700 inheemse stammen, in totaal 85 miljoen mensen, of acht procent van de bevolking. Ze zijn meestal arm en worden vaak uitgesloten uit de samenleving.

De president in India staat dan wel formeel aan het hoofd van het leger, maar het is vooral de premier die de uitvoerende macht heeft in de grootste democratie ter wereld. Bij politieke crisissen speelt de president wel een niet onbelangrijke rol.