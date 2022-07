Na maandenlange zoektocht opgepakt: koppel dat voor 1,65 miljoen euro aan wijn steelt uit sterrenrestaurant

De Spaanse politie gaat ervan uit dat de diefstal grondig voorbereid werd. De verdachten hadden Atrio drie keer eerder bezocht, en net zoals veel gasten hadden ze bij een van die bezoeken een rondleiding in de wijnkelder gekregen. De vrouw zou het personeel van het restaurant afgeleid hebben door room service te bestellen nadat de keuken al gesloten was. Intussen glipte haar handlanger naar de wijnkelder met een sleutel die hij tijdens een eerder bezoek gestolen had. Hij vulde drie rugzakken met flessen wijn die in handdoeken gewikkeld had.

De volgende ochtend vertrok het stel in alle stilte en te voet uit het hotel, om 5.30 uur 's morgens, zo toonden de bewakingsbeelden. De twee bleken te zijn ingecheckt met valse Zwitserse identiteitspapieren en lieten volgens de Spaanse politie geen sporen na van hun verblijf in het hotel. De speurders vermoedden daardoor dat er een georganiseerde bende achter de overval zat.