Kustcampings investeren in grote en comfortabele bungalows

Charlotte Teniers van camping Bloemenduin in Koksijde speelt in op die vraag naar meer ruimte en luxe. “Onze twee nieuwe stacaravans zijn net toegekomen. Het zijn grote bungalows van 12 meter lang en 4 meter breed. Er zijn 2 badkamers, 3 slaapkamers en een volledig ingerichte keuken. De mensen hebben airco en een overdekt terras. Dat heeft veel weg van een luxueus appartement. Er is ook een bovenverdieping met panoramisch zicht op de duinen. Veel mensen willen nog kamperen, maar op vakantie willen ze dezelfde luxe en comfort als thuis. Bovendien is er hier geen doorgaand verkeer en hebben we een speelplein. Voor gezinnen met kinderen is dat top. We bieden ook ontbijtservice aan. We brengen ’s morgens broodjes naar de chalets. Dat zijn allemaal zaken die de mensen waarderen.”