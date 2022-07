Militair dorp op nationale feestdag: "Oorlog in Oekraïne heeft interesse in het leger niet aangewakkerd"

Matteo ziet zichzelf later niet meteen in het leger gaan. En dat is voor vader Thomas ergens toch wel een opluchting. “We zijn hier vandaag niet naartoe gekomen omdat onze kinderen gek zijn van het leger. Het is eerder een toevallige passage omdat we deze feestdag graag in Brussel wilden vieren. Al hebben we wel respect voor wat deze mannen en vrouwen doen.”