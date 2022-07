Natuurpunt Aalter: "We zijn opgelucht dat er geen legerkazerne in Drongengoed komt"

Gisteren werd tijdens de laatste ministerraad vóór het zomerreces beslist dat de nieuwe Oost-Vlaamse legerkazerne in Geraardsbergen komt. En dat nieuws werd positief onthaald bij natuurverenigingen in Aalter, dat ook in de running was voor de komst van de nieuwe legerkazerne. "We zijn blij dat het grootste bos van Oost-Vlaanderen, het Drongengoed, niet gekozen is als locatie voor de komst van een nieuwe kazerne", zegt Koen Martens van Natuurpunt.