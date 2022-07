Ook Lanaken start met trajectcontrole die beheerd wordt door een privéfirma

Lanaken start op één januari met trajectcontroles, die beheerd worden door privéfirma TaaS. Op heel wat plaatsen ligt de trajectcontrole door de firma TaaS onder vuur, ook in de gemeenteraad van Lanaken was er discussie over.

Die discussies gaan er vooral over of de gemeente zelf nog voldoende autonomie heeft om te beslissen over verkeersremmende maatregelen in die straten. En ook of het bij een privébedrijf niet eerder gaat om zo veel mogelijk boetes te innen in plaats van om verkeersveiligheid.