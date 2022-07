Opnieuw groot feest op 21 juli met nieuwigheden als Nationale Apero: dit staat er op de agenda

De feestelijkheden beginnen traditioneel met het Te Deum in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal om 10 uur in aanwezigheid van de koninklijke familie. Daar gaven koning Filip en koningin Mathilde en hun gezin present, terwijl andere leden van de koninklijke familie aanwezig waren op Te Deums in andere steden, zoals prins Laurent in Luik en prinses Astrid in Gent.

Ook om 10 uur zijn de activiteiten in het Warandepark in Brussel begonnen. Daar organiseert de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel het Feest in de Warande. Er zullen van 10 tot 20 uur "ludieke en folkloristische" activiteiten plaatsvinden tussen het Justitiepaleis en het parlementsgebouw, in het Warandepark en de Regentschapsstraat. Zo geven de politie en Defensie gratis demonstraties en initiaties.