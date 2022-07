Natourcriterium van Aalst betreurt afzegging van Aert: "Zouden hem zelfs laten overvliegen met een helikopter"

Wielrenner Wout van Aert zal maandag niét aan de start van het natourcriterium van Aalst staan. Dat bevestigt de organisatie. Van Aert wil maandag liever wat tijd doorbrengen met zijn vrouw. "Het is natuurlijk zeer spijtig, want in het verleden konden we altijd de groene trui strikken", klinkt het bij organisator Renno Roelandt.