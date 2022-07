Kremlin stelt gerust: Russische president Poetin is gezond, "te gezond", grapt CIA-baas

De Russische president Vladimir Poetin is nog altijd in goede gezondheid. Dat bevestigt het Kremlin, het kantoor van de president. De voorbije maanden werd in het Westen geregeld gespeculeerd over Poetins gezondheid, van kwaaltjes tot levensbedreigende kanker. Maar ook volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is daar niets van aan. "Hij is te gezond", grapt de CIA-directeur.