Politie en parket zoeken getuigen dodelijke schietpartij in Diksmuide

Politie en parket zijn op zoek naar getuigen van de dodelijke schietpartij in Stuivekenskerke in Diksmuide zondagavond. Daar werd een motorrijder van 28 met 6 kogels om het leven gebracht. De schoonvader van het slachtoffer is aangehouden, maar de speurders zijn nog op zoek naar getuigen die tussen 20.30 uur en 21 uur in de buurt van de IJzer waren, tussen de Tervatebrug en de Schoorbakkebrug.