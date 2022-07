Politie van Halle zoekt getuigen van sluikstort met autobanden in Hallebos

De banden zijn intussen opgeruimd, maar de politie is nog steeds op zoek naar de daders. "Op dit ogenblik is het onderzoek nog lopende", zegt Anneleen Adang van de politie. "Er zijn zeker nog wat mogelijkheden om uit te pluizen, maar we doen ook een warme oproep naar getuigen. Wie in het weekend van 16 en 17 juli iets zou hebben opgemerkt, laat het ons dan zeker weten."

Wie meer informatie heeft of iets opmerkelijks is opgevallen kan de politiezone Zennevallei bellen op 02-363 93 00 of kan mailen naar info@politiezennevallei.be.