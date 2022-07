Ook al stroomt er weer meer Russisch gas naar Europa, "onzekerheid over gasleveringen is niet weg"  

Er stroomt opnieuw gas van Rusland naar Duitsland via de Nord Stream 1-pijpleiding. De leveringen lagen sinds 11 juli stil door onderhoudswerken aan de pijplijn. Er was twijfel of Rusland daarna weer gas zou leveren, maar dat is vanmorgen wel gebeurd. Het gas zou bij de laatste telling ongeveer even snel stromen als voor het onderhoud, maar dat is nog altijd niet op de volledige capaciteit. Volgens de exploitant wordt momenteel 40 procent van wat er zou kunnen stromen via die pijpleiding gebruikt.