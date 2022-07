Twee agressieve honden vallen wandelaar in Meerbeek aan en doden hondje slachtoffer

Een man die in Meerbeek zijn hondje aan het uitlaten was is zwaar toegetakeld door twee loslopende honden. Dat meldt HLN.be en is ons bevestigd. Het ging om een aanval van twee agressieve rottweilers. Ze gaven de man verschillende beten en vielen zijn hondje zo erg aan dat het later overleden is bij de dierenarts. Het gemeentebestuur en de politie gaan strenge maatregelen nemen.