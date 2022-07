Wateroverlast in de Westhoek: “Heel mijn café onder water”

De schade is verspreid over de Westhoek. In Veurne is een parkeergarage ondergelopen, in Abele en Watou kwamen enkele hopvelden en akkers blank te staan. Dat leidde tot modderstromen in de omgeving. Aan de Trappistenweg stroomde het water Café De Nieuwen Appel binnen. Ook de Kattestraat in Poperinge kende hinder. Daar moest de brandweer zandzakjes leggen.