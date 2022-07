Wolvenkoppel August en Noëlla heeft niet zes maar minstens acht welpen

Van de wolven die vorig jaar zijn geboren, zijn er enkele omgekomen, andere zijn al uitgezworven. Maar begin mei heeft wolvin Noëlla dan een nieuwe nest geworpen. Daar waren een tijd geleden foto's en filmpjes van opgedoken en uit de analyses van hun pelstekening bleek het toen al om minstens 6 welven te gaan. Maar ondertussen zijn met zekerheid minstens 8 welpen waargenomen. Joachim Mergeay (Instituut voor Natuur- en Bosondezoek): "Het is niet altijd evenvoudig om ze te tellen, dus we kunnen alleen maar minima geven. Daarom kunnen we zeggen dat er minstens 8 welpen zijn in Hechtel-Eksel. De eerste waarneming is gebeurd door de boswachter en nadien zijn er nog meerdere vaststellingen gebeurd. Op zich is dat een grote worp, maar anderzijds ook niet zo uitzonderlijk, ik weet bijvoorbeeld dat er momenteel ook in Denemarken een nest met 8 welpen is."