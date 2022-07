Tractor breekt in twee na zwaar ongeval in Ieper, bestuurder zwaargewond

Op de Noorderring in Ieper is een zwaar ongeval gebeurd met een tractor en een auto. De bestuurder van de tractor reed in de richting van de A19, maar werd plots achteraan aangereden door een auto. De tractorbestuurder werd uit zijn voertuig gekatapulteerd en kwam op het wegdek terecht. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar.