Aantal gezinnen met sociaal energiecontract in de provincie Antwerpen meer dan verdubbeld

Het sociaal tarief voor energiecontracten werd daarom uitgebreid. Vooruit heeft bij federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) cijfers opgevraagd. Daaruit blijkt dat het aantal gezinnen dat in 2021 beroep heeft gedaan op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas in de provincie Antwerpen, meer dan verdubbeld is tegenover het jaar voordien. Bij het sociaal tarief voor elektriciteit gaat het over een 137.000-tal gezinnen ten opzichte van 68.000 een jaar eerder. Voor gas gaat het om ruim 100.000 contracten in 2021 tegenover 50.000 in 2020.