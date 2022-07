België mag veroordeelde Iraanse terrorist Assadi voorlopig niet uitleveren, beslist rechtbank 

Die overeenkomst zou onder meer een Belgische ngo-medewerker kunnen helpen die momenteel vastzit in Iran, mogelijk in ruil voor de uitlevering van Assadi aan Iran. De "Iran-deal" is in die zin erg omstreden.

Verschillende personen (onder wie slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld op het proces tegen Assadi, de Nationale Raad voor het Verzet in Iran en Ingrid Betancourt) hadden een kortgeding aangespannen onmiddellijk na de stemming woensdag in de Kamer. Gisteren werd hun zaak afgewezen in eerste aanleg, vandaag kregen ze in beroep gelijk.

Het hof van beroep in Brussel merkt op dat de rechten van de eisers "onherstelbaar zouden kunnen worden geschonden indien Assadi aan de Iraanse autoriteiten zou worden overgeleverd, zonder enige mogelijkheid van tegensprekelijk debat". Het hof verbiedt nu de Belgische staat om Assadi over te brengen naar het buitenland, op straffe van een geldboete van 500.000 euro.