Boom in Duisburg maakt kans op titel Boom van het Jaar 2022

Elk jaar opnieuw kan iedereen een favoriete boom voorstellen als kandidaat voor Boom van het Jaar. Uit de verschillende speciale bomen koos de vakjury één laureaat per Vlaamse provincie en één uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarna kan het publiek stemmen op de Belgische winnaar. Die boom zal ons land vertegenwoordigen op de Europese competitie.

Dit jaar is een van de zes laureaten een zomerlinde in Duisburg, een deelgemeente van Tervuren. De boom is vermoedelijk erg oud: hij werd geplant in de eerste helft van de achttiende eeuw. Hij is de grootste, dikste en oudste zomerlinde in de regio.