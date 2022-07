Brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot kost een bewoner het leven

Woonzorgcentrum Sint-Rochus ligt pal in het centrum van Aarschot en telt in totaal 163 kamers. De brand ontstond op een van de hogere verdiepingen van het gebouw. Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand.

Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Rond middernacht was het vuur onder controle.

Meer dan 100 bewoners werden geëvacueerd en naar de stadsfeestzaal gebracht. Volgens Eerste Schepen Bert Van der Auwera was dat een hachelijke onderneming, omdat de meeste bewoners al in bed lagen en in hun nachtkledij ontzet moesten worden. De woonzorgcentra in de buurt werden gecontacteerd, maar dat leverde weinig opvangplaatsen op. Ook de familieleden van de bewoners kregen een telefoontje om waar mogelijk de eerste opvang te voorzien.