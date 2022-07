18 van de 26 profclubs in handen van buitenlandse investeerders: hoe Belgisch is het Belgische voetbal nog?

City Football Group is inderdaad niet het enige voetbalimperium: het aantal groeit jaar na jaar. Zo is er ook Red Bull, met clubs in Oostenrijk, Duitsland, de VS en Brazilië; het Chinees-Amerikaanse PMG met naast KV Oostende een handvol andere ploegen in Europa en 777 Partners, een investeringsmaatschappij die sinds dit jaar eigenaar is van Standard.