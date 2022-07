De glijbaan van de Gentse Blaarmeersen volgehangen met zeven spandoeken

Een van de maatregelen is permanente politiepatrouille en dat vindt Anton Vandevoorde een brug te ver " Openlijk patrouilleren met politiehonden zal niet werken, het zal niet zorgen dat geweld wordt ingeperkt. De openlijke politie aanwezigheid kan eerder negatief werken." Ook over het verplicht reserveren is de groep Blaarmeersen Hekkenvrij het niet eens. " De spontaniteit valt daardoor weg, het is nu uitgesloten dat een familie op het laatste moment beslist om es samen naar de Blaarmeersen te gaan en dat is jammer."