Kanodrama op het Veluwemeer in Nederland: moeder, vader en dochter dood aangetroffen, tweede dochter gered

In Nederland kwam donderdagmiddag een Duits gezin in de problemen tijdens het kanovaren. Omstreeks 15 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd dat een kind in het water was geraakt in het Veluwemeer, nabij Amsterdam.

Een 7-jarig meisje werd vervolgens door de hulpdiensten aangetroffen op een boei. Iets later werd ook het lichaam van haar moeder bij een eiland in het midden van het meer uit het water gehaald. Er werd nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten.