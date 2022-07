Eerste minister Punjab-regio in India in ziekenhuis, vermoedelijk na drinken van water uit vervuilde rivier

In 2008 noemde het Amerikaanse Time Magazine hem een van de "Heroes of the Environment". Het was de eerste keer dat de publieke aandacht op de problematiek werd gevestigd. Het project was een grote inspiratiebron en op vele plekken in het land werd het plan gereproduceerd, vaak met wisselend succes.

Hoewel de overheid van Punjab had beloofd om het project te steunen en beschermen, heeft het project de laatste jaren zijn momentum verloren. Dorpen zijn in hun oude gewoontes hervallen en dumpen opnieuw water rechtstreeks in de rivier, met alle gevolgen van dien. Seechewal steekt de schuld op de nonchalance van de overheid, die volgens hem niet genoeg investeert in het onderhoud van het systeem.