Eerste uitgave van Shakespeare - met droedels - geveild voor 2,4 miljoen

De “First Folio” wordt beschouwd als het belangrijkste boek van de Engelse letteren. De verzameling bevat 36 toneelstukken van William Shakespeare, waarvan de helft tot dan toe nooit gedrukt was. Zonder de boekuitgave zouden bekende werken als "Macbeth", "The tempest" of "As you like it" wellicht niet bewaard zijn gebleven voor onze tijd. Het waren twee vrienden van Shakespeare uit de theaterwereld die het boek 399 jaar geleden samenstelden, zeven jaar na zijn dood.