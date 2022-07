Eeuwenoude lavagrotten op Hawaï bevatten duizenden nog onbekende bacteriesoorten

"Al met al helpt onze studie duidelijk te maken hoe belangrijk het is om microben te bestuderen in hun samenhang, in plaats van hen alleen op te kweken als geïsoleerde individuen", zei Prescott. "In de natuur groeien microben niet geïsoleerd. In de plaats daarvan groeien, leven en interageren ze met veel andere micro-organismen in een zee van chemische signalen van die andere microben. Dat kan de expressie van hun genen veranderen en een invloed hebben op wat hun 'jobs' zijn in de gemeenschap."

Naast de inzichten die ze kan bieden over het leven op Mars in het verleden of zelfs in de toekomst, kan de studie van bacteriën uit vulkanische milieus ook nuttig zijn om te begrijpen hoe microben basalt - vulkanische rots - omzetten in vruchtbare grond, en ook bijdragen tot de kennis over biosanering, biotechnologie en het duurzaam beheer van grondstoffen, zo zeggen de onderzoekers.

De studie van de onderzoekers van verschillende Amerikaanse universiteiten en andere instellingen is gepubliceerd in Frontiers in Microbiology. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Frontiers.