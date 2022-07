EnergyVille in Genk krijgt tot 2026 jaarlijks 3 miljoen euro van Vlaanderen: "Duurzame energie in stroomversnelling brengen"

Vandaag werd het eerste vijfjarig convenant met EnergyVille officieel ondertekend door minister van Innovatie Jo Brouns (CD&V). EnergyVille voert onderzoek uit op 8 domeinen rond groene energie, energieopslag en -besparing. Met de jaarlijkse steun van 3 miljoen euro, kan het onderzoek in een stroomversnelling komen, iets wat erg nodig is in de huidige maatschappij, zegt Gerrit Jan Schaeffer, general manager van EnergyVille. "De enige manier om uit deze energiecrisis te komen is door het versnellen van de energietransitie. Maar daar liggen nog heel wat uitdagingen te wachten en dankzij de Vlaamse steun kunnen we die uitdagingen sneller aangaan."