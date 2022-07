Dorpsfeest voor eerste priester in 55 jaar in Geistingen: "Feest voor een nieuwe priester, maar vooral voor de gemeenschap"

Op 10 juli werd Geert Narinx al officieel tot priester gewijd in de kathedraal in Mechelen. Iets wat ze in zijn dorp Geistingen, in Kinrooi, niet zomaar voorbij laten gaan. "Er is een dankviering georganiseerd voor mij waar ik samen met de gelovigen, vrienden en familie vier dat er een nieuwe priester is voor Geistingen", zegt Narinx enthousiast.