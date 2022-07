Gent telt vandaag fietsen in de feestenzone: "Veel fietsen staan verkeerd en onveilig gestald"

Soms klikken mensen hun fietsen vast aan hekken die een bepaalde plek afzetten. "Maar soms moeten die weer open om hulpdiensten door te laten, en dan wordt het een probleem", zegt van Braeckevelt. "Daarom willen we een beeld van hoeveel fietsen er waar staan, en gaan we vanavond en vannacht tellen. Als we zien waar het moeilijk is om een fiets te stallen, waar plekken te weinig zijn, dan kunnen we daar iets mee doen in de volgende Gentse Feesten."