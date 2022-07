Gino Kesteloot uit Kortrijk geeft drumles aan koning Filip: "Ik geloofde mijn ogen niet"

De muzikanten van de vereniging "Kortrijk Drumt" mochten gisteren tijdens de nationale feestdag optreden op de Zavel in Brussel. Zo'n honderd drummers uit Kortrijk gaven het beste van zichzelf. Gino Kesteloot staat aan het hoofd van de drummersbende. Hij mocht koning Filip even wegwijs maken op een drumtoestel. "We wisten pas woensdag, een dag voor de nationale feestdag, dat de koning en de koningin tot bij ons gingen komen", vertelt Gino.

"Toen ze effectief op het podium stonden, voelde ik mijn hart in mijn keel bonzen. Ik heb koning Filip uitgelegd dat de drummers die hij zag allemaal leerlingen waren van mijn drumschool. En dat we fier waren om in Brussel te zijn. De eerste woorden van de koning waren: "Schitterend"."