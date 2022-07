Groeven in wegdek E313 tussen Ham en Beringen verminderen geluidsoverlast

Bij wegverkeer is het geluid dat ontstaat door het contact tussen de wielen van een voertuig en het wegdek, een van de voornaamste oorzaken van geluidshinder. Dat kan worden verminderd door geluidspanelen, door stillere asfalt of door groeven te slijpen in het wegdek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat dat laatste nu toepassen op de autosnelweg tussen Ham en Beringen. Eerder is het al gebruikt op de Antwerpse ring. Erik Sclep van Wegen en Verkeer: “Het zal niet standaard worden gebruikt in heel Vlaanderen. Het is maar een van de technieken die we gebruiken naast panelen of stillere asfalt.”