Grote industriebrand in Asse veroorzaakt rookpluim die kilometers ver te zien is

De brand ontstond iets voor 12u in een bedrijf dat aan kledingverwerking doet. "De brandweer was snel ter plaatse, maar er was meteen een hevige rookontwikkeling door de aanwezigheid van de lompen", vertelt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). "Gelukkig is het vandaag windstil waardoor de rook mooi omhoog ging en zich niet in de buurt verspreidde. Het gaat om een relatief recent gebouwde loods, dus ook voor asbestvervuiling is er geen gevaar. We hebben wel aan de buurt gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten."

Op het ogenblik van de brand waren vier medewerkers van het bedrijf aanwezig, maar zij konden tijdig het pand verlaten. Eén medewerker heeft wel wat rook ingeademd. Hij is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand is niet zorgwekkend.

Door de uitslaande brand is er lichte schade aan een aanpalend gebouw en aan de woning van de eigenaar van het bedrijfsgebouw. De brandweer zal nu eerst de lompen uit het gebouw moeten trekken om zo te kunnen nablussen. Dat kan verschillende uren in beslag nemen De oorzaak van de brand is nog onbekend.