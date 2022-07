Hoorzitting toont verbijsterend beeld van Donald Trump tijdens bestorming Capitool: 187 minuten tv-kijken en niks doen

In de aanloop naar 6 januari had Donald Trump via zijn sociale media zijn supporters opgeroepen om op de dag van de eedaflegging van Joe Biden naar Washington te komen. Dat bleek al uit eerdere hoorzittingen. De quote "Be there, will be wild" is berucht.

Op 6 januari, om 8.17 uur, stuurde Trump een tweet de wereld in waarin hij nogmaals aanklaagde dat er sprake was van "verkiezingsfraude" en een "corrupt proces". Later op de middag gaf Trump een speech voor zijn aanhangers op de Mall, de beroemde boulevard voor het Capitool in Washington. Daarin zei hij dat hij hoopte dat zijn supporters "vredevol en patriottisch" naar het Capitool zouden opstappen "om jullie stemmen te laten horen". Die eindigde om 13.10 uur plaatselijke tijd. Nog binnen het uur slaagde een aangroeiende massa erin doorheen het veiligheidscordon te breken. Ze sloegen de ramen in, raakten binnen en openden de deuren om anderen binnen te laten.