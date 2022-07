Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaart zich bevoegd om wreedheden tegen Rohingya in Myanmar te bestraffen

Dat Internationaal Gerechtshof werd in 1946 opgericht en is een instelling van de Verenigde Naties. Het hof is een voortzetting van een ouder gerechtshof van de Volkerenbond uit de jaren 20 en kan uitspraken doen over geschillen tussen staten en over de interpretatie van internationaal recht. Het telt 15 rechters die benoemd worden door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN. Onder hen is de Belg Philippe Gautier. Het hof mag niet verward worden met het Internationaal Strafhof dat ook in Den Haag werkt en sinds 2002 genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden bestraft.

De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof maken deel uit van het internationaal recht en zijn zijn mogelijk afdwingbaar via de VN-Veiligheidsraad. In de praktijk -en zeker in het geval van Myanmar- ligt dat moeilijk omdat de permanente leden van die raad hun veto kunnen stellen. In dit geval zouden Rusland en China die goede banden hebben met de junta in Myanmar dat kunnen doen. Een veroordeling van Myanmar wegens genocide of schendingen van de mensenrechten lijkt dan ook eerder symbolisch en zal de Rohingya nog niet meteen kunnen doen terugkeren.