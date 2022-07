Verdriedubbeling van investering in Commanderij van Gruitrode als toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen

"Met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar is het Nationaal Park Hoge Kempen een echte toeristische troef en daarom wilden we een extra duwtje in de rug geven", aldus minister Demir. "Dankzij het bijkomend geld is er ook plaats voor een bezoekersonthaal dat onmisbaar wordt in de beleving van het gebied", treedt minister Brouns haar bij.